Посол России рассказал о «стрекотании дрона прямо над головой» в Пхеньяне
Посол РФ в КНДР подтвердил пролёт дрона над Пхеньяном в ночь с 8 на 9 октября
В северокорейских СМИ активно обсуждается информация о пролёте беспилотников над Пхеньяном. Местные политики обвиняют в провокации соседей, а в самой Южной Корее отказываются комментировать эти заявления. Тем не менее, посол РФ в КНДР Александр Мацегора подтвердил, что над столицей кружил дрон.
«Действительно, в ночь с 8 на 9 октября, примерно в 0 часов 30 минут, над центральным районом Пхеньяна летал беспилотник, даже мы в Посольстве, те, кто вышел на балкон покурить, слышали его стрекотание прямо над головой», — отметил собеседник RG.ru.
Дипломат также подчеркнул, что в ту ночь было очень тревожно, ведь беспилотник мог сбросить всё что угодно. Однако дело ограничилось лишь листовками, причём, по словам посла России, именно южнокорейскими. Глава дипмиссии видел их лично.
Напомним, в последняя время отношения между Северной и Юной Кореей сильно напряжены. Ранее КНДР устроила подрыв участков дорог, которые соединяют две страны. В ответ Южная Корея открыла предупредительный огонь.
pixabay / bt_real