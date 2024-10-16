Посол России рассказал о «стрекотании дрона прямо над головой» в Пхеньяне

В северокорейских СМИ активно обсуждается информация о пролёте беспилотников над Пхеньяном. Местные политики обвиняют в провокации соседей, а в самой Южной Корее отказываются комментировать эти заявления. Тем не менее, посол РФ в КНДР Александр Мацегора подтвердил, что над столицей кружил дрон.

«Действительно, в ночь с 8 на 9 октября, примерно в 0 часов 30 минут, над центральным районом Пхеньяна летал беспилотник, даже мы в Посольстве, те, кто вышел на балкон покурить, слышали его стрекотание прямо над головой», — отметил собеседник RG.ru.

Дипломат также подчеркнул, что в ту ночь было очень тревожно, ведь беспилотник мог сбросить всё что угодно. Однако дело ограничилось лишь листовками, причём, по словам посла России, именно южнокорейскими. Глава дипмиссии видел их лично.