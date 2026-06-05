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5 июня, 13:40

Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Петербургский международный экономический форум в этом году собрал участников из более чем 130 стран. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства поприветствовал собравшихся и отметил, что приятно видеть столь представительный зал. Это, по его словам, говорит о высоком интересе, который вызывает форум.

«Приятно видеть такой представительный зал. Это говорит об интересе, который вызывает ПМЭФ. И я хочу всех поприветствовать. Россия, Санкт-Петербург, в этом году снова принимает гостей — этом году из более чем 130 стран», — подчеркнул он.

Вслед за выступлением президента слово возьмут высокопоставленные зарубежные гости. В дискуссии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, курирующий энергетическое ведомство Саудовской Аравии.

Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Его программа охватывает колоссальный спектр направлений: от молодёжной политики и креативных индустрий до лекарственной безопасности, спорта и культуры.

Очередь на Путина: Гости ПМЭФ ждут большую речь президента на пленарной сессии
Очередь на Путина: Гости ПМЭФ ждут большую речь президента на пленарной сессии

Напомним, что в Санкт-Петербурге идёт центральное событие Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание. Владимир Путин принимает в нём непосредственное участие и обращается к аудитории с ключевым докладом. В своей речи президент делает упор на актуальные вызовы. Основное внимание уделяется как внутренним экономическим вопросам, так и общемировым процессам.

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Юлия Сафиулина
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