Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран

Петербургский международный экономический форум в этом году собрал участников из более чем 130 стран. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства поприветствовал собравшихся и отметил, что приятно видеть столь представительный зал. Это, по его словам, говорит о высоком интересе, который вызывает форум.

«Приятно видеть такой представительный зал. Это говорит об интересе, который вызывает ПМЭФ. И я хочу всех поприветствовать. Россия, Санкт-Петербург, в этом году снова принимает гостей — этом году из более чем 130 стран», — подчеркнул он.

Вслед за выступлением президента слово возьмут высокопоставленные зарубежные гости. В дискуссии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, курирующий энергетическое ведомство Саудовской Аравии.

Форум проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Его программа охватывает колоссальный спектр направлений: от молодёжной политики и креативных индустрий до лекарственной безопасности, спорта и культуры.

Напомним, что в Санкт-Петербурге идёт центральное событие Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание. Владимир Путин принимает в нём непосредственное участие и обращается к аудитории с ключевым докладом. В своей речи президент делает упор на актуальные вызовы. Основное внимание уделяется как внутренним экономическим вопросам, так и общемировым процессам.