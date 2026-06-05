Очередь на Путина: Гости ПМЭФ ждут большую речь президента на пленарной сессии

На пленарное заседание ПМЭФ-2026 с участием Владимира Путина выстроилась большая очередь. Кадры с места сняли корреспонденты Life.ru.

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Десятки человек ожидают начала выступления президента России. Главное событие форума состоится в пятницу, 5 июня.

Как ранее писал Life.ru, ожидается, что Путин выступит на пленарном заседании с большой речью. После него слово возьмут иностранные участники сессии, а затем начнётся дискуссия. Большая часть вопросов, как ожидается, будет адресована российскому лидеру.

В заседании примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд.