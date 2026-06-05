Главное событие Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — будет модерировать Гита Мохан из индийского телеканала India Today. Об этом сообщает RT.

Мохан – известный специалист по международной журналистике, освещающая внешнюю политику Индии и геополитику. Ранее она уже беседовала с российским президентом, взяв у него эксклюзивное интервью в прошлом году, где обсуждались актуальные международные вопросы, такие как расширение НАТО и отношения России с Западом.

Напомним, что центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России. Она стартует 5 июня в 15.00 по московскому времени, а её минимальная продолжительность, согласно замыслу организаторов, составит от двух часов.