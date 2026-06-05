Песков раскрыл главную тему выступления Путина на ПМЭФ
Песков: Путин на ПМЭФ поделится видением развития России в экономике и соцсфере
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своём видении развития страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдёт об экономике, социальной сфере и ключевых вызовах, которые стоят перед Россией.
«Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что такое выступление особенно важно для участников рынка и бизнеса. По словам Пескова, ориентиры, которые обозначает глава государства, помогают компаниям понимать общий вектор движения — как крупному бизнесу, так и малому и среднему.
«Это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор», — добавил пресс-секретарь президента.
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