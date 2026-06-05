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5 июня, 10:19

Песков раскрыл главную тему выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин на ПМЭФ поделится видением развития России в экономике и соцсфере

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своём видении развития страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдёт об экономике, социальной сфере и ключевых вызовах, которые стоят перед Россией.

«Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что такое выступление особенно важно для участников рынка и бизнеса. По словам Пескова, ориентиры, которые обозначает глава государства, помогают компаниям понимать общий вектор движения — как крупному бизнесу, так и малому и среднему.

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«Это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор», — добавил пресс-секретарь президента.

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Марина Фещенко
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