Большой разговор в Петербурге: Путин и зарубежные гости вышли на сцену ПМЭФ

В Санкт-Петербурге проходит центральное событие Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание. Владимир Путин принимает в нем непосредственное участие, обращаясь к аудитории с ключевым докладом.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в своей речи российский лидер делает упор на актуальные вызовы. Основное внимание уделено как внутренним экономическим проблемам, так и общемировым процессам. Помимо хозяйственной повестки, глава государства также затрагивает важные политические аспекты.

После выступления президента к микрофонам выйдут иностранные гости. В сессии участвуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, представляющий министерство энергетики Саудовской Аравии.

Завершится программа совместной дискуссией. Владимир Путин и зарубежные лидеры ответят на вопросы модераторов и экспертов, касающиеся самых обсуждаемых тем текущей повестки.

Нынешний форум проходит с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа охватывает множество направлений: от молодежных инициатив и креативных индустрий до вопросов лекарственной безопасности. Параллельно работают спортивная и культурная площадки.