Арабские СМИ активно освещают Петербургский международный экономический форум через участие Саудовской Аравии. В центре внимания — статус королевства как почётного гостя ПМЭФ-2026.

Издание Asharq Al-Awsat пишет, что делегацию Саудовской Аравии на форуме возглавляет министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман. В публикации акцент сделан не на политических спорах вокруг России, а на перспективах сотрудничества Москвы и Эр-Рияда.

Среди участников форума со стороны королевства заявлена Saudi Aramco. Это подчёркивает энергетический фокус визита, но арабские медиа описывают повестку шире.

В материалах говорится о возможном развитии партнёрства в промышленности, транспорте, финансах и технологиях. Таким образом ПМЭФ подаётся как площадка, где Россия и Саудовская Аравия могут расширить экономические связи за пределами нефтяной темы.

Такая интонация заметно отличается от западной прессы, где форум чаще рассматривают через призму санкций, конфликта вокруг Украины и безопасности. Арабские издания делают упор на деловую программу и роль Эр-Рияда в международной повестке.

Для Москвы участие Саудовской Аравии важно как сигнал того, что ПМЭФ сохраняет интерес за пределами западного мира. Для королевства форум становится возможностью показать себя не только энергетическим игроком, но и партнёром в новых направлениях сотрудничества.

Арабские СМИ описывают ПМЭФ-2026 не как изолированное российское событие, а как площадку для укрепления связей между Москвой и Эр-Риядом.

В этом году в ПМЭФ ожидается участие более 20 тысяч человек из 100 стран. Представители высокого уровня, включая государственных деятелей и политиков, прибудут из 76 государств. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорум». Главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В программе также заявлены Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры ПМЭФ. Подробнее о повестке форума, ожиданиях экспертов и ключевых темах события — в материале Life.ru.