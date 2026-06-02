Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия — приедет принц со свитой из 200 человек
Саудовская Аравия станет страной — гостем Петербургского международного экономического форума в этом году (ПМЭФ). О составе делегации рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Страной-гостем в этом году станет Королевство Саудовская Аравия. Это было согласовано ещё два года назад. Представительную делегацию этой страны возглавит министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд», — сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента отметил, что Эр-Рияд направит на форум широкую и представительную делегацию. В её состав войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики, около 200 представителей ключевых ведомств, банковских структур и нефтяной компании Saudi Aramco.
ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса и международных организаций. Участие Саудовской Аравии в статусе страны-гостя должно стать одним из заметных элементов деловой программы форума.
По словам Ушакова, в ПМЭФ примут участие более 20 тысяч человек из 100 стран. Он уточнил, что представители высокого уровня, среди которых госдеятели и политики, прибудут из 76 стран. Форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Путин проведёт на полях ПМЭФ большую встречу с главами мировых СМИ.
