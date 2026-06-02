2 июня, 14:12

Ушаков: В ПМЭФ примут участие более 20 тысяч человек из 100 стран

Более 20 тысяч человек из свыше чем 100 государств примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тыс. человек из более 100 стран мира», — сказал он.

Ушаков уточнил, что представители высокого уровня, среди которых госдеятели и политики, прибудут из 76 стран.,

Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня. Тема мероприятия звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Кроме того, в программе — Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ.

Никита Никонов
