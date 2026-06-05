«Знаю, что они введут санкции против меня»: Евродепутат — о последствиях скандальной речи на ПМЭФ

Депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ ответила на вопрос о возвращении домой после речи перед президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ. Политик признала, что её ждут новые санкции, но заявила, что не боится, поскольку главной задачей было донести послание о мире и сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев LIVE».

Интервью с евродепутатом после вопроса Путину на ПМЭФ. © Telegram / Юнашев LIVE

«Я не боюсь, я знаю, что они введут санкции против меня, против меня уже 200 штрафов, они забрали мой иммунитет, они не дают мне выдвигаться на президентские выборы. Но необходимо было направить это послание Владимиру Путину и русским людям. Нам нужен мир, нам нужно сотрудничество. Мы, румыны, не ненавидим кого-либо», — пояснила она в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

Выступление Шошоакэ стало одним из самых ярких в блоке вопросов на пленарной сессии форума. Политик заверила, что Румыния не испытывает ненависти ни к Путину, ни к русским в целом, рассказала, как не дала Зеленскому выступить в румынском парламенте, и выразила надежду, что Урсула фон дер Ляйен скоро покинет пост главы Еврокомиссии. Также она заявила, что румынский народ не хочет помогать Украине деньгами и оружием, а страной на самом деле управляет Брюссель.

ПМЭФ‑2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорум». Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В гостях у форума — Саудовская Аравия, также приехали делегации из 130 стран, включая Китай, Бразилию и КНДР. Всего запланировано больше 150 встреч и обсуждений.