Самолёт НАТО «Глаз в небе» заметили над Эстонией

В воздушном пространстве Эстонии зафиксирован самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry, принадлежащий силам НАТО. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

«Борт НАТО, находящийся под управлением Нидерландов, совершает круговые полёты в воздушном пространстве Эстонии, находясь преимущественно над акваторией Рижского залива на высоте чуть более 9 км», — заявил собеседник агентства.

Летательный аппарат поднялся с авиабазы в литовском Шауляе. Обращает на себя внимание время полёта — такие миссии обычно проводятся в будние дневные часы, тогда как вечерние и, тем более, выходные вылеты фиксируются крайне редко. В последние недели этот же борт несколько раз замечали в небе над Финляндией, где он совершал облёт центральных регионов страны.

Самолёты Boeing E-3 Sentry предназначены для радиолокационного контроля обширных территорий и акваторий, обнаружения воздушных целей, включая самолёты и ракеты, а также для управления наведением огня. Среди пилотов борт известен как Eye in the Sky («Глаз в небе»).

Также недавно британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облёт Калининградской области и прошёл вдоль российских границ над территорией Литвы и Польши. Борт вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании 14 июня и взял курс на восток. Добравшись до района литовской Клайпеды, самолёт сделал несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.