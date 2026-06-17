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17 июня, 16:05

Британский разведчик прошёл вдоль границ РФ у Калининграда через Литву и Польшу

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облёт Калининградской области и прошёл вдоль российских границ над территорией Литвы и Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полётных данных.

Борт вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании примерно в 10:40 мск и взял курс на восток. Добравшись до района литовской Клайпеды, самолёт сделал несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.

Затем разведчик сменил траекторию и пошёл над Литвой вдоль всей границы российского региона. После разворота в районе Каунаса борт направился на юго-запад, а затем снова взял курс строго на запад, не отходя далеко от границы РФ. По данным агентства, сейчас самолёт продолжает движение уже над Польшей, сохраняя маршрут вдоль российских рубежей.

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В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военное присутствие в Европе и называет это якобы «сдерживанием российской агрессии», тогда как Москва регулярно выражает обеспокоенность усилением блока.

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Так, ранее Life.ru писал, что разведывательный самолёт НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили в небе над Прибалтикой. Он вылетел из румынской Констанцы, прошёл над восточной Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, а затем начал курсировать у Финского залива. Этот же борт ранее фиксировали вблизи Калининградской области — тогда он использовал воздушное пространство Литвы, Польши и нейтральные воды Балтийского моря.

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Николь Вербер
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