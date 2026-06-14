ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 12:29

Разведывательный самолёт НАТО замечен в небе над Прибалтикой

Обложка © YouTube / TECHNO THUNDER

Обложка © YouTube / TECHNO THUNDER

Самолёт разведки и целеуказания НАТО совершает полёт над странами Балтии. О передвижениях борта ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Речь идёт о Bombardier Challenger 650 Artemis II. По данным собеседника агентства, машина взлетела с аэродрома в румынской Констанце и проследовала над восточной частью Польши.

Затем воздушное судно прошло через Литву, Латвию и Эстонию. У побережья Финского залива разведчик развернулся и начал курсировать до центральной части Латвии и обратно. К районам, примыкающим к границам РФ и Белоруссии, борт не приближался.

Ранее этот же самолёт фиксировали вблизи Калининградской области. Тогда он использовал воздушное пространство Литвы, Польши и нейтральные воды Балтийского моря.

Кроме того, в последнее время полёты Artemis II регулярно регистрируются над нейтральной акваторией Чёрного моря. Там он движется с запада на восток, не заходя в чьё-либо воздушное пространство. В нескольких случаях над морем его сопровождал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint.

Истребители НАТО устроили погоню за воздушным шаром над Литвой
Истребители НАТО устроили погоню за воздушным шаром над Литвой

Ранее США уведомили союзников о сокращении военной помощи НАТО в Европе. Американская сторона уменьшит количество истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100 машин, число самолётов морской разведки снизят с 26 до 15, а все восемь заправщиков полностью выведут из эксплуатации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar