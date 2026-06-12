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Регион
12 июня, 07:33

Истребителей НАТО в Европе станет меньше на треть

NYT: США урежут на треть число истребителей для операций НАТО в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

США сокращают свою военную помощь НАТО в Европе. Как пишет газета New York Times, американцы уведомили союзников в начале июня. Теперь количество истребителей F-16 и F-15E уменьшат примерно со 150 до 100.

Вместо 26 самолётов морской разведки останется 15. Все восемь самолётов-заправщиков вообще выведут из эксплуатации.

Кроме того, США перебрасывают в другой регион одну ракетную подводную лодку, один авианосец, несколько военных кораблей и десятки самолётов. А также одну из двух бомбардировочных авиагрупп, которые раньше отвечали за оборону Европы.

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Ранее истребитель F-35 ВВС США прервал полёт в районе Ормузского пролива и развернулся обратно в аэропорт вылета после того, как передал сигнал 7700. Самолёт находился над территорией Объединённых Арабских Эмиратов, когда бортовые системы зафиксировали этот код — он используется в международной авиации для обозначения чрезвычайной ситуации на борту.

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Наталья Афонина
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