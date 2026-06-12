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11 июня, 22:59

Истребитель ВВС США F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Истребитель F-35 ВВС США прервал полёт в районе Ормузского пролива и направился обратно в аэропорт вылета после передачи сигнала 7700. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Воздушное судно находилось над территорией Объединённых Арабских Эмиратов, когда бортовые системы зафиксировали код, используемый в международной авиации для обозначения чрезвычайных обстоятельств во время полёта. После этого самолёт не стал продолжать маршрут. F-35 выполнил манёвр над районом полёта и взял курс на Абу-Даби, где завершил рейс.

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Ранее Life.ru писал, что Иран нанёс удар баллистическими ракетами по аэродрому в районе иорданского города Аль-Азрак, где базируются американские истребители F-15, F-16 и F-35. Для атаки было использовано 12 баллистических ракет.

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Тимур Хингеев
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