Горящий у берегов Омана танкер с индийцами подал сигнал бедствия после удара США

Торговое судно MT Marivex терпит бедствие у острова Масира в Омане. О происшествии сообщила газета India Today со ссылкой на данные властей.

Экипаж из 24 граждан Индии подал сигнал тревоги днём в понедельник. Причиной стал пожар, вспыхнувший на борту.

По информации издания, возгорание могло стать следствием атаки. Предположительно, удар по танкеру нанесли Военно-морские силы США.

Из-за полученных повреждений плавсредство начало тонуть. Судьба самого корабля пока остаётся неясной.

Министерство судоходства Индии поспешило успокоить общественность. По предварительным сведениям ведомства, жизни всех членов команды ничего не угрожает.

Чиновники уже начали взаимодействие с профильными структурами для урегулирования ситуации. К операции подключены МИД, Министерство обороны, национальные ВМС и дипломатические представительства за рубежом.

Ранее сообщалось, что Иран собирает до $2 млн с корабля за проход через Ормузский пролив. Доходы поступают наличными, криптовалютой и через бартерные схемы