КСИР атаковал штаб антииранских группировок в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл операцию против антииранских формирований в Ираке. Военные нанесли удар по штаб-квартире группировки в городе Сулеймания. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военного формирования. Иранские силы использовали ракетные системы для атаки на объекты противника.

«Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по штаб-квартирам террористических группировок в Сулеймании, Ирак», — заявляет информагентство.

Ранее Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. КСИР также отчитался об операции против четырёх танкеров. Суда пытались пересечь Ормузский пролив без разрешения. Иранские силы пресекли эту попытку.