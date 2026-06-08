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Регион
8 июня, 02:06

Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Израильские военные нанесли удары по объектам в центральной и западной частях Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на военные цели. Операцию провели военно-воздушные силы страны. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», — указано в сообщении ЦАХАЛ.

Иранские журналисты передали информацию о громких взрывах в нескольких городах страны. Звуки раздалась в столице Тегеране, а также в Тебризе и Исфахане. Местные жители сообщают о серии хлопков в разных районах.

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Ситуация развивается на фоне сообщения о недавних договорённостях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский чиновник сообщил порталу Axios, что Трампу удалось убедить израильского лидера воздержаться от ответных ударов по Ирану после недавней атаки.

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Лия Мурадьян
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