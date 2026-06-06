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Война на Ближнем Востоке

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Регион
6 июня, 02:50

КСИР ударил по военным базам США после атаки на острова Сирик и Кешм

Обложка © X / MarioNawfal

Обложка © X / MarioNawfal

Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

«Иранский корпус стражей исламской революции нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении. КСИР также отчитался об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм.

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Ранее иранские беспилотники и ракеты атаковали Бахрейн и Кувейт, силы ПВО обеих стран приведены в повышенную готовность, в государствах прозвучали сирены, а граждан призвали укрыться в безопасных местах. Кувейтская армия заявила, что любые возможные взрывы являются результатом работы систем ПВО по перехвату целей. Министерство внутренних дел Бахрейна также подтвердило звучание сирен.

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Виталий Приходько
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