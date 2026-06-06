КСИР ударил по военным базам США после атаки на острова Сирик и Кешм

Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

«Иранский корпус стражей исламской революции нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении. КСИР также отчитался об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм.

Ранее иранские беспилотники и ракеты атаковали Бахрейн и Кувейт, силы ПВО обеих стран приведены в повышенную готовность, в государствах прозвучали сирены, а граждан призвали укрыться в безопасных местах. Кувейтская армия заявила, что любые возможные взрывы являются результатом работы систем ПВО по перехвату целей. Министерство внутренних дел Бахрейна также подтвердило звучание сирен.