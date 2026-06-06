Иранские беспилотники и ракеты атакуют Бахрейн и Кувейт
Столб дыма в Бахрейне. Обложка © X / HassanA06814846
Силы противовоздушной обороны Кувейта и Бахрейна в субботу приведены в повышенную готовность для отражения «враждебных ракетных и беспилотных угроз». В обоих государствах прозвучали сирены, а граждан призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщило издание Anadolu Ajansı.
Сирены в Бахрейне после ударов Ирана. Видео © X / MarioNawfal
Кувейтская армия в соцсети X сообщила, что любые возможные взрывы являются результатом работы систем ПВО по перехвату враждебных целей. Министерство внутренних дел Бахрейна также опубликовало сообщение о звучании сирен.
ПВО Бахрейна отражает атаку Ирана. Видео © X / MarioNawfal
Этой же ночью ВС США нанесли удары по иранским береговым радиолокационным станциям в районах Горука и на острове Кешм. Перед этим американские военные сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе, запущенных в направлении Ормузского пролива. Удары по радарам были нанесены с целью предотвращения дальнейших атак.
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