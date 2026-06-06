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Война на Ближнем Востоке

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Регион
6 июня, 00:05

ВС США атаковали иранские радиолокационные установки

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Вооружённые силы США поразили береговые радиолокационные объекты Ирана в районах Горука и на острове Кешм. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM).

«Войска CENTCOM сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе, которые были запущены в направлении Ормузского пролива. Эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе. Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским береговым радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм с целью предотвращения дальнейших атак», — говорится в заявлении.

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Напомним, американский телеканал CNN ранее заявил, что Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива. Американские военные сбили не менее четырёх дронов. По данным источников телеканала, целями БПЛА могли быть коммерческие суда или позиции войск США, расположенные в регионе.

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Тимур Хингеев
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