ВС США атаковали иранские радиолокационные установки

Вооружённые силы США поразили береговые радиолокационные объекты Ирана в районах Горука и на острове Кешм. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM).

«Войска CENTCOM сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе, которые были запущены в направлении Ормузского пролива. Эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе. Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским береговым радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм с целью предотвращения дальнейших атак», — говорится в заявлении.

Напомним, американский телеканал CNN ранее заявил, что Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива. Американские военные сбили не менее четырёх дронов. По данным источников телеканала, целями БПЛА могли быть коммерческие суда или позиции войск США, расположенные в регионе.