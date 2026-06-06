CNN: Иран запустил дроны к Ормузскому проливу, США сбили четыре БПЛА

Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников. Американские военные сбили не менее четырёх дронов. По данным источников телеканала, цели БПЛА могли быть коммерческие суда или позиции войск США, расположенные в регионе.

«Иран запустил беспилотники в направлении Ормузского пролива, и американские войска сбили несколько из них», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Израиль тайно развернул десятки бойцов спецназа и разведчиков на юге Азербайджана, используя территорию как плацдарм для наблюдения и ликвидаций. База находилась всего в 100 километрах от иранского Тебриза, оттуда координировали полёты дронов и собирали разведданные. Посольство Азербайджана в Вашингтоне категорически опровергло эти утверждения, назвав их необоснованными.