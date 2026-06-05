CNN: Израиль тайно развернул спецназ в Азербайджане для ударов по Ирану

Израиль тайно перебросил десятки элитных бойцов и разведчиков на юг Азербайджана в разгар войны с Ираном, используя эту территорию как плацдарм для наблюдения и ликвидаций. О секретной операции, опираясь на данные четырёх информированных источников, рассказал телеканал CNN.

По его сведениям, израильский спецназ разместился в нескольких точках, ближайшая из которых находилась всего в 100 километрах от иранского Тебриза. Оттуда коммандос координировали полёты беспилотников и собирали разведданные о северных районах Ирана.

В миссии, как утверждается, участвовали сотрудники сил специальных операций, элитные боевые и спасательные подразделения, а также агенты «Моссада». Именно с этой базы была проведена одна из ключевых акций — убийство 4 марта Рахмана Могаддама, главы разведки КСИР, которого Израиль считает организатором покушения на Дональда Трампа.

Азербайджанское посольство в Вашингтоне выступило с жёстким опровержением. Дипломаты назвали утверждения о якобы использовании территории страны для операций против третьих государств необоснованными.

Отношения между Баку и Тегераном резко испортились после того, как 5 марта иранские дроны ударили по Нахичевани, поразив аэропорт и здание у школы. Тогда власти Азербайджана приняли решение экстренно вывезти дипломатов из Ирана. Всего, по их заявлениям, в сторону региона было направлено четыре беспилотника.

Ранее в Тегеране заявили о наличии современного вооружения, которое ранее не использовалось в боевых действиях против США и Израиля. Иранский военный источник сообщил, что оно пока не прошло полевых испытаний. Собеседник отметил, что Исламская Республика располагает достаточными средствами для отражения любых атак и не испытывает дефицита оборонного оборудования. В этот раз, по его мнению, страна намерена не сдерживаться.