Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» в отношении атак на ядерные объекты

Постпредство Ирана при ООН в Вене выступило с требованием к председателю Совета управляющих (МАГАТЭ) Иану Биггсу принять политику «нулевой терпимости» к ударам по ядерным объектам. Об этом говорится в заявлении миссии Ирана при ООН.

Дипломаты заявили о том, что Соединённые Штаты и Израиль в 2025-2026 годах совершили 17 волн «злонамеренных нападений» на ядерные объекты Ирана. Как утверждается, одно из самых серьёзных нападений было совершено на сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора атомной электростанции в Бушере.

«Мы должны принять «политику нулевой терпимости» к таким нападениям, мы должны содействовать соблюдению и эффективности существующих норм о неприкосновенности мирной ядерной деятельности, при необходимости также должны быть установлены международные нормы для абсолютного предотвращения нападений или угроз на охраняемые ядерные установки при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Тем временем, Палата представителей США поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. Демократы внесли резолюцию, и с четвертой попытки она была поддержана. Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате. Даже если верхняя палата одобрит его, президент Дональд Трамп может наложить вето.