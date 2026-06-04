Палата представителей США поддержала резолюцию о прекращении войны с Ираном

Палата представителей Конгресса США впервые поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. Голосование прошло в Вашингтоне, трансляцию вёл телеканал C-SPAN.

За документ проголосовали 215 законодателей. Против выступили 207 членов нижней палаты Конгресса. Резолюцию предложили представители Демократической партии, и она получила поддержку с четвёртой попытки.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Даже если верхняя палата его одобрит, президент США Дональд Трамп сможет наложить вето. Поэтому резолюция, скорее всего, сохранит в основном политическое значение.

Сенат 19 мая с седьмой попытки впервые поддержал похожую резолюцию во время процедурного голосования. При этом тот документ также может столкнуться с блокировкой со стороны Белого дома, если дойдёт до финального утверждения.

Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин назвал нынешнюю фазу противостояния между Вашингтоном и Тегераном «подмороженной». По его словам, редкие взаимные удары и ограниченная эскалация сейчас устраивают обе стороны. Эксперт считает, что Дональд Трамп использует конфликт для демонстрации силы перед избирателями, хотя его политическое положение остаётся непрочным. Кошкин также отметил, что Ирану невыгодна полномасштабная война с США, так как он не может соперничать с Вашингтоном на равных. При этом мирный договор в нынешних условиях для Тегерана тоже выглядит неприемлемым из-за серьёзных репутационных потерь.