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3 июня, 20:01

ВМС Ирана атаковали американский эсминец в Оманском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Военно-морские силы Ирана сообщили о нанесении удара по американскому кораблю, который, по их утверждению, направлялся в сторону иранских территориальных вод в Оманском заливе. Информацию передаёт агентство FARS.

Согласно утверждению ВМС, эсминец США был обнаружен и идентифицирован в районе повышенной военной активности. После этого был поражён «центр командования и управления» на борту судна. Подробности инцидента не приводятся.

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А ранее американские военные подбили ракетой незагруженный нефтяной танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны в Персидском заливе. Судно направлялось к иранскому острову Харк. Экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения. Моряки не выполнили требования американских военных в течение 24 часов. Американский летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению танкера. Удар обездвижил судно.

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Тимур Хингеев
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