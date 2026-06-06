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Война на Ближнем Востоке

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Регион
6 июня, 00:30

Трамп заявил, что Иран сохранил около 20% ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В интервью NBC американский лидер Дональд Трамп сообщил, что после ударов США с Израилем Иран сохранил примерно пятую часть своего ракетного арсенала. По словам президента США, это всё ещё много, но уже не то количество, которое было до начала операции.

«В процентном выражении, я бы сказал, у них, возможно, осталось 21–22% ракет. Это много ракет, но это уже не то количество, что было, когда мы впервые нанесли удар», — сказал республиканец.

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Ранее Трамп выразил желание провести личную встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи, отметив, что это могло бы произойти в зависимости от развития ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что хотел бы встретиться со многими лидерами. Подробностей о возможных сроках или условиях встречи он не привёл.

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Виталий Приходько
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