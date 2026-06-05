Путин назвал трагедией удар по Ирану с потерями среди гражданских

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил, что не видит провокаций со стороны Тегерана, которые могли бы привести к конфликту с Вашингтоном. По его словам, ситуация развивалась по другому сценарию.

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в своё время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе и всё находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому сценарию, под другим ключом. Всё привело вот к сегодняшней трагедии — удар по Ирану, там потери в том числе среди гражданского населения», — отметил российский лидер.

Путин также назвал правильным решение президента США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране и выразил надежду на долгосрочный мир в регионе.

«Мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие приведёт к заключению долгосрочного мира», — сказал президент РФ.

Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ назвал единственно правильным решение президента США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране. Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на дальнейшее мирное урегулирование в регионе и надеется, что нынешнее перемирие приведёт к заключению долгосрочного мира. Путин также отметил, что Россия является соседом арабских стран, и ситуация в Иране ставит Москву в сложное положение.