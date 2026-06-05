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Регион
5 июня, 18:51

Путин назвал единственно правильным решение Трампа по Ирану

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ оценил решение американского лидера Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране. Глава государства назвал этот шаг единственно правильным и заявил, что Москва рассчитывает на дальнейшее мирное урегулирование в регионе.

«Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведёт к заключению долгосрочного мира», — сказал Путин.

По словам главы государства, нынешняя пауза в боевых действиях должна стать основой для более устойчивых договорённостей.

Путин заявил, что не видел каких-то провокаций от Ирана для атаки США
Путин заявил, что не видел каких-то провокаций от Ирана для атаки США

Ранее российский лидер заявлял, что администрация США отвлеклась от конфликта на Украине из-за кризиса вокруг Ирана. При этом, Дональд Трамп, по его мнению, действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.

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Полина Никифорова
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