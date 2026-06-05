Путин заявил, что не видел каких-то провокаций от Ирана для атаки США

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана, которые могли бы привести к конфликту с Соединёнными Штатами. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в своё время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе и всё находилось под контролем МАГАТЭ», — отметил он.

Однако позже, отметил он, ситуация стала развиваться по другому сценарию. Путин добавил, что всё это привело к сегодняшней трагедии — удару по Ирану, в результате которого есть потери среди гражданского населения.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия снова готова вывезти обогащённый уран из Ирана, если потребуется — точно так же, как это уже делалось в 2015 году. По словам российского лидера, Москва не навязывает свои услуги, но уже проинформировала о готовности и Вашингтон, и Тегеран. Раньше вывоз урана помог заключить ядерную сделку и снять напряжённость. Сейчас, как подчеркнул президент, у России доверительные отношения с Ираном и есть все возможности, чтобы при необходимости повторить этот шаг.