Путин: Россия готова снова вывезти обогащённый уран из Ирана, как в 2015-м

Россия готова повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Москва никому не навязывает свои услуги, но соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров. В 2015 году российская сторона сыграла положительную роль, вывезя обогащённый уран, что легло в основу ядерной сделки (СВПД).

«У нас такие возможности есть и сейчас — пожалуйста. Мы это делали. И сейчас готовы сделать. У нас доверительные отношения с Ираном», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Особое внимание было уделено необходимости скорейшего урегулирования напряжённости при обязательном учёте интересов всех государств региона. Москва традиционно призывает к деэскалации и дипломатическому решению проблем в зоне Персидского залива.