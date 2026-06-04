ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 18:35

Путин заявил, что США отвлеклись от Украины из-за Ирана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США отвлеклась от конфликта на Украине из-за кризиса вокруг Ирана. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

«Остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса — на иранском направлении, мы все это видим. И понимаем, что администрация США отвлекается [от конфликта на Украине], вынуждена заниматься в первую очередь этим вопросом», — сказал Путин.

При этом российский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.

«Думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине», — отметил Путин.

Путин: Трагедия Палестины «забылась» на фоне Ирана, но никуда не делась
Путин: Трагедия Палестины «забылась» на фоне Ирана, но никуда не делась

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому направлению. Американская администрация, в свою очередь, также продолжает демонстрировать настрой на диалог.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar