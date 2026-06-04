Путин заявил, что США отвлеклись от Украины из-за Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США отвлеклась от конфликта на Украине из-за кризиса вокруг Ирана. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

«Остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса — на иранском направлении, мы все это видим. И понимаем, что администрация США отвлекается [от конфликта на Украине], вынуждена заниматься в первую очередь этим вопросом», — сказал Путин.

При этом российский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.

«Думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине», — отметил Путин.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому направлению. Американская администрация, в свою очередь, также продолжает демонстрировать настрой на диалог.