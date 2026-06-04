Путин: Трагедия Палестины «забылась» на фоне Ирана, но никуда не делась

Трагедия Палестины на фоне событий вокруг Ирана и Ормузского пролива отошла на второй план, но никуда не исчезла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам Путина, сейчас внимание международной повестки во многом сосредоточено на ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Из-за этого палестинская трагедия как будто «забылась». При этом российский лидер подчеркнул, что сама проблема никуда не ушла и продолжает оставаться актуальной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинская проблема не должна становиться заложником политической конъюнктуры. По её словам, ближневосточное урегулирование требует системного подхода и постоянного внимания, а затягивание решения лишь ведёт к новым кризисам. Захарова подчёркивала, что игнорирование этой темы и попытки заменить полноценное урегулирование ситуативными схемами оборачиваются ростом насилия и конфронтации.