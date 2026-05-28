27 мая, 22:58

США снова ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе

Франческа Альбанезе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / francesca.albanese.unsr.opt

Соединённые Штаты повторно ввели санкции против специального докладчика ООН. Франческа Альбанезе занимается вопросом о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях. Решение приняли в рамках мер против Международного уголовного суда. Об этом сообщило управление по иностранным активам минфина США.

«В список SDN Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола»,указано в сообщении OFAC по теме санкций с МУС.

Первые рестрикции в отношении спецдокладчика ООН США ввели в июле 2025 года. Поводом для ограничений стали обвинения в адрес Альбанезе. Израиль и США заявили — эксперт распространяет антисемитские позиции. Эти претензии стали основанием для санкционного давления.

До этого Альбанезе обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке действий США и Израиля против Ирана. Эксперт подчеркнула, что такие шаги угрожают миллионам людей. По мнению Альбанезе, ссылаться на ядерную безопасность и одновременно поддерживать политику, которая подвергает угрозе жизнь миллионов — это не проявление лидерства, а эскалация.

Лия Мурадьян
