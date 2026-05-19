США ввели санкции против главы парламента и двух министров Кубы

Американский Минфин объявил о введении санкций против девяти представителей кубинского руководства, включая министров, военных и сотрудников разведывательных структур. Под ограничения также попало разведывательное управление МВД республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Меры затронули министра связи Маиру Аревич Марин, руководителя энергетического ведомства Висенте де ла О Леви, спикера Национальной ассамблеи Эстебана Ласо и секретаря ЦК Компартии Кубы по кадровым вопросам Роберто Моралеса Охеду.

Решение стало продолжением политики администрации Дональда Трампа в отношении Гаваны. Белый дом добивается усиления экономического давления на кубинское руководство и одновременно пытается осложнить поставки топлива на остров из Венесуэлы и Мексики. В Белом доме нынешнее руководство Кубы называют коррумпированным и неэффективным. Американская администрация также выступает за смену политического режима в стране.

Ранее внешнеполитическое ведомство Кубы заявило о готовности страны к обороне в случае агрессии со стороны Соединённых Штатов. Это заявление последовало за публикацией, где сообщалось о возможности применения к бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро мер, аналогичных тем, что были применены в Венесуэле.