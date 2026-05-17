Куба заявила о готовности защищаться в ответ на возможную агрессию
Министерство иностранных дел Кубы подтвердило готовность страны к обороне в случае агрессии. Это заявление последовало за публикацией в газете New York Times, где со ссылкой на источники в администрации США сообщалось о возможности применения к бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро мер, аналогичных тем, что были применены в Венесуэле.
«В случае нападения на Кубу, она будет отстаивать своё законное право на самооборону», — подчёркивается в официальном сообщении кубинского МИД в социальной сети X.
Ранее Life.ru рассказывал, что в США шьют дело против Рауля Кастро из-за событий 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два легкомоторных самолёта эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». СМИ сообщают, что Вашингтон хочет захватить его по «венесуэльскому сценарию».
