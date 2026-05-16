NYT: США готовят против Рауля Кастро операцию по «венесуэльскому сценарию»

Администрация Дональда Трампа готовит новый громкий удар по латиноамериканским режимам. На этот раз под прицелом оказался бывший кубинский лидер Рауль Кастро, брат легендарного Фиделя. Как пишет The New York Times, в ход пойдут проверенные методы «успешной» венесуэльской кампании.

Поводом для обвинения может стать давняя трагедия 1996 года. Тогда кубинский истребитель МиГ сбил два гражданских самолёта «Сессна» гуманитарной организации Brothers to the Rescue над Флоридским проливом. Погибли четыре человека (трое граждан США и один резидент). США утверждают, что за этим стоял Рауль.

Сейчас, по данным издания, американский Минюст планирует предъявить 94-летнему политику обвинение. Но юридическая кара — лишь прикрытие.

«Невысказанное предупреждение предельно ясно: достаточно взглянуть на то, что произошло в Венесуэле», — пишет NYT.

ЦРУ уже включилось в игру. Директор ведомства Джон Рэтклифф встречался в Гаване с внуком Рауля («Раулито»). Послание было простым: закройте российские и китайские разведстанции на острове. Если нет — «венесуэльский сценарий» может быть повторён.

Профессор Уильям ЛеоГранде считает это давлением: Трамп хочет заставить Гавану отступить, угрожая силой.

«Но кубинцы не умеют отступать», — добавляет он.

Сам Кастро стар, плохо слышит и почти не говорит публично. Однако его арест (даже виртуальный) — это «психологическая операция» для кубинской диаспоры в Майами. Трамп хочет показать, что он всерьёз намерен покончить с коммунизмом у берегов Флориды. Вопрос лишь в том, решится ли Белый дом на реальное вторжение, ведь рисковать стабильностью в регионе из-за 94-летнего старика — авантюра.