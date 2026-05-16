16 мая, 09:31

Россия продолжит поддерживать Кубу на фоне блокады со стороны США, заявил Рябков

Россия будет и дальше поддерживать Кубу в условиях продолжающейся американской блокады острова. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчёркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко и которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что Москва находится в постоянном контакте с кубинским руководством и в курсе всех событий, связанных с давлением Вашингтона на власти острова. По его словам, диалог носит доверительный и содержательный характер и будет обязательно продолжен. Замминистра также выразил возмущение цинизмом США, которые одновременно ужесточают незаконную блокаду Кубы и делают вид, что готовы к диалогу.

Ранее сообщалось, что Куба полностью израсходовала запасы мазута и дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «займётся» островом, однако не стал уточнять, какие именно шаги планирует предпринять.

Александра Мышляева
