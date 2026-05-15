Директор ЦРУ прилетел в Гавану, чтобы убедиться в отсутствии террористов на Кубе

В Гаване состоялась встреча директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с представителем МВД Кубы. Переговоры были инициированы американской стороной, информмирует кубинское министерство.

«Встреча состоялась в этот четверг, 14 мая, в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений, с целью содействия политическому диалогу между двумя странами в рамках усилий по урегулированию текущей ситуации», — сказано в тексте.

В МВД отметили, что переговоры помогли показать Вашингтону, что Куба «не представляет угрозы национальной безопасности США», а значит не должна быть включена в американский список стран-спонсоров терроризма. Гавана заверила Рэтклиффа, что не поддерживет запрещённые организации и не занимается финансированием террористов.

В завлении кубинского министерства также подчёркивается, что Гавана не поддерживает никакие враждебные акты против Вашингтона, как и против любой другой страны. Стороны по итогам переговоров условились, что будут развивать сотрудничество по линии правоохранительных ведомств в целях обеспечения безопасности в регионе.

Ранее лидер Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о небывалом уровне военных угроз со стороны Вашингтона. По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп поднимает риторику о возможной агрессии «до опасного и беспрецедентного уровня». Он призвал международное сообщество и граждан США задуматься, будет ли допущен «такой преступный акт».