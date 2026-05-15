Песков сообщил о контактах с руководством Кубы на фоне топливного кризиса

Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, где энергетическая система находится в критическом состоянии из-за топливной блокады США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать», — отметил представитель Кремля.