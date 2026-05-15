15 мая, 09:21

Песков сообщил о контактах с руководством Кубы на фоне топливного кризиса

Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, где энергетическая система находится в критическом состоянии из-за топливной блокады США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что у Кубы появились большие топливые проблемы на фоне обострения отношений с США. Ранее Life.ru рассказывал, что «Остров свободы» полностью исчерпал свои запасы мазута и дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна «займётся» Кубой, но не стал раскрывать детали.

Владимир Озеров
