Бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит дело из-за сбитых в 1996-м самолётов США

Министерство юстиции США может предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции, Раулю Кастро. Об этом 15 мая сообщил Reuters со ссылкой на источники в ведомстве. Для начала процедура требует одобрения большого жюри присяжных.

Телеканал CBS уточнил, что возможные обвинения касаются событий 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два легкомоторных самолёта эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». По данным СМИ, расследование этого дела было возобновлено прокуратурой Флориды.

Источники отмечают, что решение о формальном предъявлении обвинений будет зависеть от выводов присяжных. В случае одобрения Минюст сможет официально инициировать судебное разбирательство против бывшего кубинского лидера.

Рауль Модесто Кастро Рус — кубинский революционер, военный и государственный деятель, а также партийный лидер. Младший брат Фиделя Кастро, он долгие годы был его соратником. Рауль возглавлял Кубу более десяти лет и в конечном итоге передал ключевые государственные и партийные посты представителям нового поколения, завершив многолетнюю эру прямого управления его семьи. Сейчас политику 94 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что внук Рауля Кастро пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом по секретным каналам. СМИ сообщили, что это было предложение экономического сотрудничества, содержащее при этом прямые угрозы в адрес Штатов. Многие считают, что именно Раулито станет следующим правителем «Острова свободы».