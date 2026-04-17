Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения

Внук легенды кубинской революции Рауля Кастро пытался тайно связаться с президентом США Дональдом Трампом. По данным американского The Wall Street Journal, Рауль (Раулито, Краб) хотел через местного влиятельного бизнесмена передать главе государства письмо. Причём — в обход привычных дипломатических каналов.

Несмотря на это, послание было официально оформлено и скреплено государственной печатью. В нём внук Рауля Кастро предложил американского лидеру заключить между Кубой и США экономические и инвестиционные соглашения, а также обсудить смягчение санкций, введённых против «Острова свободы».

При этом в тексте также содержались прямые угрозы. Газета утверждает, что Кастро заявлял о возможной подготовке к вторжению на территорию Штатов.

Напомним, как писали СМИ, Раулито Кастро считается компромиссной фигурой для смены власти на Кубе. По мнению аналитиков, США могут быть заинтересованы лишь в частичной смене местных элит, чтобы предотвратить хаос. Сейчас полковнику 41 год, ранее он возглавлял охрану своего деда. Известно, что Кастро обладает влиянием среди властей республики.