«Живут в тяжёлых условиях 60 лет, но не сдаются»: Почему кубинцы не боятся блокады США
Профессор Мартынов: Кубинцы способны дать отпор любому государству, включая США
Жители Кубы готовы дать отпор любому государству, включая США. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил профессор МГИМО Борис Мартынов.
Он напомнил, что жители Острова свободы уже более 60 лет живут в тяжёлых условиях из-за американской блокады. Они умеют извлекать уроки из чужих ошибок (например, из ситуации в Венесуэле, которую застали врасплох).
По словам эксперта, Трамп хочет отыграться за моральное поражение в конфликте с Ираном и надеется, что Куба примет его условия после давления. Однако Гавана может рассчитывать на поддержку союзников — России и Китая, чьи интересы на острове глубоко укоренены.
Самостоятельно заблокировать Флоридский пролив Куба не сможет, но при координации с партнёрами — это возможно, считает Мартынов.
Ранее Life.ru писал, что в США шьют дело против Рауля Кастро из-за событий 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два легкомоторных самолёта эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». СМИ сообщают, что Вашингтон хочет захватить его по «венесуэльскому сценарию». Тем временем Куба заявила, что готова защищаться в ответ на возможную агрессию.
