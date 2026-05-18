Жители Кубы готовы дать отпор любому государству, включая США. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил профессор МГИМО Борис Мартынов.

Он напомнил, что жители Острова свободы уже более 60 лет живут в тяжёлых условиях из-за американской блокады. Они умеют извлекать уроки из чужих ошибок (например, из ситуации в Венесуэле, которую застали врасплох).

По словам эксперта, Трамп хочет отыграться за моральное поражение в конфликте с Ираном и надеется, что Куба примет его условия после давления. Однако Гавана может рассчитывать на поддержку союзников — России и Китая, чьи интересы на острове глубоко укоренены.

Самостоятельно заблокировать Флоридский пролив Куба не сможет, но при координации с партнёрами — это возможно, считает Мартынов.