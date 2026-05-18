Кремль заявил о контактах с Кубой по поводу помощи на фоне блокады

Россия поддерживает постоянный диалог с Кубой и прорабатывает варианты помощи республике, находящейся под американской блокадой. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Гавана находятся в тесном контакте. Стороны обмениваются мнениями о том, какие шаги можно предпринять для облегчения санкционного бремени. Конкретные меры поддержки пока не раскрываются.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями. Разумеется, на постоянной основе обмениваемся мнениями, информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того, действительно, огромного бремени из-за той блокады, которая устроена», — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит оказывать принципиальную поддержку Кубе в условиях американской блокады. Рябков отметил, что Куба сама оказывает России ценную поддержку на международных площадках. Диалог между странами он охарактеризовал как постоянный, доверительный и содержательный. Замминистра также выразил возмущение цинизмом Соединённых Штатов. Он указал, что Вашингтон одновременно ужесточает незаконные рестрикции и делает вид, что готов к переговорам.