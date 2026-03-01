Спецдокладчик ООН раскритиковала фон дер Ляйен за поддержку ударов США и Израиля

Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке действий США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие шаги угрожают миллионам людей. Об этом она написала в соцсети Х.

«Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?» — отметила она.

По мнению Альбанезе, ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая подвергает угрозе жизнь миллионов, нельзя считать проявлением лидерства — это эскалация. Дипломат подчеркнула, что граждане Евросоюза должны видеть, какие решения подписываются от их имени, и призвала главу Еврокомиссии нести за это ответственность.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнула важность поддержания диалога с партнёрами в регионе. Она отметила, что события в Иране вызывают серьёзную тревогу.