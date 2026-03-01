Фон дер Ляйен выразила обеспокоенность ситуацией в Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила тревогу в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость поддержания диалога с партнёрами по Ближнему Востоку. Об этом она написала в соцсети X.

«События в Иране вызывают серьёзную озабоченность. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнёрами в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу твёрдую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности», — пишет она.

Урсула фон дер Ляйен указала, что защита ядерных объектов и недопущение действий, способных усилить напряжённость или ослабить глобальные механизмы нераспространения ЯО, остаются приоритетными. Она отметила, что ЕС ввёл масштабные санкции против иранских властей и КСИР, одновременно поддерживая дипломатические инициативы, направленные на переговорное урегулирование ядерной и баллистической программ.

Ранее Иран нанёс удар по объекту Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Дубае. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ни Соединённые Штаты, ни власти Эмиратов пока не комментировали это сообщение. До этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что ликвидация аятоллы Али Хаменеи не останется безнаказанной.