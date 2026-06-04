В МИД РФ оценили позицию США по переговорам вокруг Украины

Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому направлению. Американская администрация, в свою очередь, также продолжает демонстрировать настрой на диалог. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы открыты для переговоров, но у нас есть переговорный трек, и этот переговорный трек функционировал до недавнего времени в формате «Россия — США — Украина», — сказал он.

Американская сторона, как отметил дипломат, продолжает проявлять интерес к политико-дипломатическому урегулированию, несмотря на вовлечённость в другие международные кризисы, включая ближневосточную повестку. США, по оценке МИД РФ, сохраняют настрой на содействие поиску решений в рамках возможного трёхстороннего формата переговоров.

«Мы это видим, мы это ценим», — заключил он.

Ранее сообщалось, что готовность Венгрии участвовать в урегулировании конфликта на Украине обозначил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Возможные форматы участия Будапешта включают дипломатическую и гуманитарную поддержку, а также предоставление площадки для возможных переговоров, уточнил политик.