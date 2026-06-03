ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 08:47

Мадьяр предложил Венгрию в качестве площадки для переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее интервью он дал германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — сказал политик.

Касаясь гарантий безопасности для Киева, глава правительства отметил, что их может предоставить только международное сообщество.

«Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав», — считает Мадьяр.

Дерзкий шаг Мадьяра по Украине вызвал панику в Киеве
Дерзкий шаг Мадьяра по Украине вызвал панику в Киеве

До этого Мадьяр объявил об отказе направлять на Украину вооружения или военнослужащих. Свою позицию он подтвердил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar