Мадьяр предложил Венгрию в качестве площадки для переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее интервью он дал германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — сказал политик.

Касаясь гарантий безопасности для Киева, глава правительства отметил, что их может предоставить только международное сообщество.

«Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав», — считает Мадьяр.

До этого Мадьяр объявил об отказе направлять на Украину вооружения или военнослужащих. Свою позицию он подтвердил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.