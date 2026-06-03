Мадьяр предложил Венгрию в качестве площадки для переговоров по Украине
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее интервью он дал германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — сказал политик.
Касаясь гарантий безопасности для Киева, глава правительства отметил, что их может предоставить только международное сообщество.
«Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав», — считает Мадьяр.
До этого Мадьяр объявил об отказе направлять на Украину вооружения или военнослужащих. Свою позицию он подтвердил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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