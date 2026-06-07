Наличными или по карте? Иран собирает до $2 млн с корабля за проход через Ормуз

Тегерану пора бы задуматься о создании мобильного приложения, ведь за транзит через Ормузский пролив судовладельцы платят Ирану от 1,5 до 2 миллионов долларов. Об этом, ссылаясь на члена парламентской комиссии Ирана Зангане, сообщает CNN.

Доходы поступают иранской стороне наличными, криптовалютой и через бартерные схемы. Оформлением пропусков и сбором платежей занимается специальное ведомство — «Управление пролива Персидского залива».

Только с начала мая туда поступило более 300 заявок от различных судов, в основном от нефтяных танкеров. При этом Иран также оказывает проходящим судам «навигационные услуги».

Ранее в Иране сообщили, что лишь две страны будут иметь особые условия при проходе судов через Ормузский пролив — Россия и Китай. В иранском комитете нацбезопасности указали, что Москва и Пекин неизменно поддерживали Тегеран, оставаясь рядом в самые трудные времена.