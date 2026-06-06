«Страдают потребители»: Сечин оценил влияние блокады Ормузского пролива на весь мир
Сечин: Блокада Ормузского пролива призвана изменить энергорынок в интересах США
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Попытка перекрыть Ормузский пролив направлена на изменение правил мирового энергетического рынка в угоду Соединённым Штатам. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2026.
«Перекрытие Ормузского пролива является попыткой изменить регулирование мирового энергетического рынка в интересах США. Меры, предпринятые для блокирования пролива, были направлены против Ирана, однако сработали против всего мира. Были недооценены стратегические риски», — рассказал он.
По словам главы «Роснефти», в конечном итоге от этих действий страдают обычные потребители. Западные государства столкнулись с двойным ценовым ударом: к подорожанию электроэнергии добавился резкий скачок стоимости моторного топлива. В Соединённых Штатах цены на горючее взлетели более чем на 50 процентов, а в европейских странах рост превысил 20 процентов.
Сечин также сообщил, что с начала конфликта дополнительные траты американских граждан на топливо перевалили за 40 миллиардов долларов. Эта сумма более чем вдвое превышает расходы на всю государственную программу США по переводу транспорта на электричество.
Ранее Сечин заявил, что мировой рынок нефти не способен компенсировать возможное выпадение поставок в объёме 16 млн баррелей в сутки в случае перебоев на Ближнем Востоке.
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