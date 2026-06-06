Попытка перекрыть Ормузский пролив направлена на изменение правил мирового энергетического рынка в угоду Соединённым Штатам. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2026.

«Перекрытие Ормузского пролива является попыткой изменить регулирование мирового энергетического рынка в интересах США. Меры, предпринятые для блокирования пролива, были направлены против Ирана, однако сработали против всего мира. Были недооценены стратегические риски», — рассказал он.

По словам главы «Роснефти», в конечном итоге от этих действий страдают обычные потребители. Западные государства столкнулись с двойным ценовым ударом: к подорожанию электроэнергии добавился резкий скачок стоимости моторного топлива. В Соединённых Штатах цены на горючее взлетели более чем на 50 процентов, а в европейских странах рост превысил 20 процентов.

Сечин также сообщил, что с начала конфликта дополнительные траты американских граждан на топливо перевалили за 40 миллиардов долларов. Эта сумма более чем вдвое превышает расходы на всю государственную программу США по переводу транспорта на электричество.